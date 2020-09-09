Российские пивовары раскритиковали предложение Мантурова о маркировке

Пивовары в России не одобрили инициативу о маркировке пива, назвав избыточной мерой с дополнительными расходами. Ранее глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров предложил маркировать алкоголь, начиная с пива.

"Инициатива по введению маркировки для пива и пивных напитков специальными или акцизными марками является экономически необоснованной и избыточной", — заявил Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes, которая является крупнейшим производителем пива в России (бренды Bud, Stella Artois, "Клинское").

Представитель компании заявил об отсутствии оборудования, которое могло маркировать продукцию на скоростных линиях розлива.