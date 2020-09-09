Пивовары в России не одобрили инициативу о маркировке пива, назвав избыточной мерой с дополнительными расходами. Ранее глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров предложил маркировать алкоголь, начиная с пива.
"Инициатива по введению маркировки для пива и пивных напитков специальными или акцизными марками является экономически необоснованной и избыточной", — заявил Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям компании AB InBev Efes, которая является крупнейшим производителем пива в России (бренды Bud, Stella Artois, "Клинское").
Представитель компании заявил об отсутствии оборудования, которое могло маркировать продукцию на скоростных линиях розлива.
"Оборудования по маркировке пивоваренной продукции на скорости линий розлива пивоваров просто не существует и это приведет к потере производительности и негативно повлияет на производственные и финансовые показатели отрасли. Также нельзя отрицать тот факт, что введение маркировки неизбежно приведет к росту цен на полке и для индустрии станет вторым акцизом", — резюмировал он.
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