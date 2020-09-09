В России намерены ввести маркировку алкоголя и минералки

Глава Минпромторга предложил маркировать алкогольную продукцию, начиная с пива. Сейчас в России маркируются табачные и меховые изделия, а также лекарства.

"Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции. …Из пока незатронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки. Просим также поддержать эту инициативу", — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

На совещании правительства он также предложил сделать обязательной маркировку бутилированной питьевой воды в России с 2021 года.