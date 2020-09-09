Глава Минпромторга предложил маркировать алкогольную продукцию, начиная с пива. Сейчас в России маркируются табачные и меховые изделия, а также лекарства.
"Мы и далее будем последовательно расширять спектр маркируемой продукции. …Из пока незатронутых экспериментами позиций считаем важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя, чтобы защитить нашего потребителя. Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификату. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки. Просим также поддержать эту инициативу", — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
На совещании правительства он также предложил сделать обязательной маркировку бутилированной питьевой воды в России с 2021 года.
"Рассчитываем с 2021 года включить питьевую упакованную воду в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Здесь мы просим вас поддержать в этом", — сказал Мантуров, обращаясь к президенту Владимиру Путину на совещании с членами правительства.
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