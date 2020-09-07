Мишустин сократил число заместителей министра энергетики РФ до семи

Глава правительства РФ постановил сократить число заместителей министра энергетики России с восьми до семи человек. Соответствующее постановление опубликовано на портале правительства страны.

"В настоящее время заместителями министра Александра Новака являются Анастасия Бондаренко (статс-секретарь), Евгений Грабчак, Антон Инюцын, Юрий Маневич, Павел Сорокин, Анатолий Тихонов, Андрей Черезов, Анатолий Яновский. Решение правительства РФ подготовлено в рамках работы по оптимизации численности министерства и в целях уточнения распределения полномочий между заместителями министра энергетики Александра Новака", — говорится в пояснении министерства к постановлению председателя правительства России Михаила Мишустина.

В Минэнерго не уточнили, кто из замов подпадает под действие постановления премьер-министра.