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Тысячи россиян "попали" на пенни из-за аннулирования кредитных каникул

Экономика

В августе банки аннулировали порядка 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы, введенные ещё весной президентом России для пострадавших от коронавирусных ограничений.

Тысячи россиян

Таковы данные Центробанка.

Причина проста и вина ложится на самих заёмщиков, которые:

  • в течение 120 дней не предоставили документы, подтверждающие сокращение дохода на 30% по сравнению со средним показателем за прошлый год.

Общая сумма "неудовлетворённых" запросов — 6,8 млрд руб.

"На 26 августа банки получили более 370 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул. Аннулированы из них примерно 4%. Удовлетворены запросы по 205100 договорам — 57,9% поданных заявок", — сообщает ЦБ.

Регулятор предупреждает, что 40% желающих получить отсрочки по кредитным платежам "могут не успеть подтвердить право на эту льготу".

Напомним, что в начале апреля Владимир Путин предложил ввести кредитные каникулы:

  • отсрочку платежей по ипотеке и потребительским ссудам сроком на полгода, если доход гражданина упал на треть.

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