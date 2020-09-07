В августе банки аннулировали порядка 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы, введенные ещё весной президентом России для пострадавших от коронавирусных ограничений.
Таковы данные Центробанка.
Причина проста и вина ложится на самих заёмщиков, которые:
Общая сумма "неудовлетворённых" запросов — 6,8 млрд руб.
"На 26 августа банки получили более 370 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул. Аннулированы из них примерно 4%. Удовлетворены запросы по 205100 договорам — 57,9% поданных заявок", — сообщает ЦБ.
Регулятор предупреждает, что 40% желающих получить отсрочки по кредитным платежам "могут не успеть подтвердить право на эту льготу".
Напомним, что в начале апреля Владимир Путин предложил ввести кредитные каникулы:
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