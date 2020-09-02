С бизнеса готовятся взыскать триллион рублей долгов

Пандемия коронавируса подорвала экономику всего мира. В России кризис лишил прибыли большую часть отраслей, и загнал бизнес в глобальные неплатежи.

По данным экспертов, просрочка по банковским кредитам только нарастает. Предприятия задерживают платежи контрагентам и копя налоговые долги перед бюджетом, размер которых достиг 3-летнего максимума.

Общий показатель налоговой задолженности в РФ вырос на 229 млрд рублей, 30% и на 1 июля достиг 929,5 млрд рублей. Как следует из сообщений Росстата, неурегулированная задолженность выросла в 1,5 раза, есть огромные просрочки по НДС, налогу на прибыль, втрое вырос долг перед бюджетом у сырьевых корпораций.

Практически на 60% возросла недоимка по страховым взносам, за счет которых пополняются бюджеты ПФР, фонда ОМС и фонда соцстрахования. В целом, налоговая задолженность в России приблизилась к триллиону рублей.

Разумеется, государству нужно где-то брать деньги, поэтому решать этот вопрос чиновники будут за счет доначислений и проверок, которые возобновились в июле после отмены моратория. По данным Ассоциации банков России, число запросов от ФНС по счетам предпринимателей и физлиц подскочило вчетверо, что напрямую связано с задачей собрать деньги в казну.

Как пояснил директор Институт стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, "в главе правительства бывший глава ФНС Михаил Мишустин, и он, как никто другой, нацелен на то, чтобы максимально увеличить налоговые поступления".

Тот же Росстат сообщает, что суммарная прибыль в экономике за полугодие упала на 46,7%, а в отдельных отраслях — в химической промышленности, в производстве изделий из кожи, в производстве мебели, в производстве автомобилей — и вовсе произошла катастрофа.

Терпят огромные убытки:

производство и распределение газообразного топлива (-24,8 млрд рублей за полгода),

деревообработка (-13,1 млрд рублей),

строительство инженерных сооружений (-10,5 млрд),

гостиницы и рестораны (-41,2 млрд рублей)

… и ряд других.

На этом фоне все поползновения государства собрать дополнительные налоги могут доконать даже тех, кто остался.

Николаев считает, что стране необходимы максимальные послабления для бизнеса, чтобы он выжил. Иначе собирать налоги будет банально не с кого. Но сообщения о прекращении кредитных каникул оптимизма точно не прибавят.

"Текущая ситуация отличается от кризисов 2015-го или 2008 годов: она уникальна тем, что в её основе лежат сразу несколько трудно прогнозируемых факторов. Ожидается, что первыми удар кризиса примут на себя отечественный транспортный сектор и индустрия гостеприимства.

В условиях пандемии спрос на международные перевозки резко упал, а вместе с ним снизится и спрос в сфере услуг в целом. Вероятно, пострадает и ритейл, особенно сегмент бытовой техники и электроники — рост цен на импортные товары, неизбежный после обвала курса рубля", — писали еще в марте аналитики телеграм-канала "Банкста".

Они оказались во многом правы — как и в том, что до "конца тоннеля" еще очень далеко.