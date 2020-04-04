Путин подписал закон о шестимесячных кредитных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении шестимесячных кредитных каникул в рамках программы поддержи населения, пострадавшего от пандемии COVID-19. Документ наделяет правом физических лиц, предпринимателей, а такжей малый и средний бизнес воспользоваться кредитными каникулами в течение последующих шести месяцев.

Обязательное условие для предпринимателей - снижение дохода на треть по сравнению с прошлым годом. Представители малого и среднего бизнеса смогут получить кредитные каникулы, если они работают в отраслях, пострадаших от панедмии коронавируса. Ранее список таких отраслей утвердило правительство РФ.