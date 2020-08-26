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РЖД планирует заказать электрички, работающие на водороде

Экономика

Российские железные дороги (РЖД) рассматривают возможность закупки пригородных поездов на водородном топливе.

"АО "Российские железные дороги" массово будет переходить на газовые виды топлива, уходить от дизельного и нефтепродуктов. Это для нас большой революционный шаг, связанный с огромными изменениями в локомотивах. Мы надеемся, что после 2025 года в пригородном движении будут применяться водородные поезда. Это экологически чистый вид топлива", — сообщил заместитель гендиректора, главный инженер РЖД Сергей Кобзев.

Он сказал, что в качестве потенциальных производителей локомотивов РЖД рассматривает отечественные предприятия "Трансмашхолдинг" и "Синара".

"Сейчас необходимо разработать опытный образец локомотива на водородном топливе, для этого заключены все соглашения. Планируется, что он будет готов в декабре 2021 — январе 2022 года. Затем последует стадия испытаний и апробации. И потом уже серийное производство", — заключил замглавы РЖД.

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