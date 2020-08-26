Российские железные дороги (РЖД) рассматривают возможность закупки пригородных поездов на водородном топливе.
"АО "Российские железные дороги" массово будет переходить на газовые виды топлива, уходить от дизельного и нефтепродуктов. Это для нас большой революционный шаг, связанный с огромными изменениями в локомотивах. Мы надеемся, что после 2025 года в пригородном движении будут применяться водородные поезда. Это экологически чистый вид топлива", — сообщил заместитель гендиректора, главный инженер РЖД Сергей Кобзев.
Он сказал, что в качестве потенциальных производителей локомотивов РЖД рассматривает отечественные предприятия "Трансмашхолдинг" и "Синара".
"Сейчас необходимо разработать опытный образец локомотива на водородном топливе, для этого заключены все соглашения. Планируется, что он будет готов в декабре 2021 — январе 2022 года. Затем последует стадия испытаний и апробации. И потом уже серийное производство", — заключил замглавы РЖД.
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