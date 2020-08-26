Остались без валюты: что происходит в банках сегодня

За прошлый месяц в банках практически не осталось американской валюты. Это напоминает ситуацию, которая сложилась в Росси два года назад. Но есть существенная разница. Если в 2018 году от валюты избавлялись люди, то в 2020-м — банки.

Одни аналитики связывают это с тем, что общая экономическая ситуация в РФ пока не улучшится.

"Можно сказать, что состояние пока пограничное, нулевое. Это говорит об отсутствии избыточной валютной ликвидности на локальном рынке, с одной стороны, а с другой, — сигнализирует о том, что по итогам августа изменений в лучшую сторону не произойдет", — отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

А другие эксперты называют это сезонным изменением, которое скоро пройдёт.