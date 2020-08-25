Запас валютной ликвидности в российских коммерческих банках уменьшился на 5 млрд долларов и стал отрицательным.
"Отсутствие запаса ликвидности в банковском секторе — это один из факторов, выступающих в пользу дальнейшего ослабления рубля, помимо восстановления импорта, выплаты дивидендов и сокращения продажи валюты регулятором. Часть потенциала этого ослабления уже реализовалась, когда курс уходил выше отметки 75 рублей за доллар. Падение запаса произошло несмотря на прекращение оттока клиентских средств ", — говорится в аналитическом обзоре российского отделения Райффайзенбанка.
Специалисты подчеркнули, что в июне и июле небывалое количество валюты банки направили на кредитование.
"На валютное кредитование российские банки направили в общей сложности 3,7 млрд долларов, что нетипично много, учитывая систематический спад этого показателя многие годы. В результате по кредитно-депозитным операциям отток валютной ликвидности в июле составил 3,1 млрд долларов. То же самое произошло в июне, когда клиенты массово забирали средства из банков", — отметили аналитики.
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