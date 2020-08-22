Курс российского рубля продолжает снижение. А эксперты продолжают прогнозировать и находить объяснения происходящему. Среди причин падения — события в Белоруссии, протесты в Хабаровске, выборы будущего президента Соединенных Штатов и ситуация с Алексеем Навальным.
"Курс рубля остается под давлением в последние недели на фоне политической ситуации в Белоруссии. Предстоящие региональные выборы в России 13 сентября могут только усилить нервозность на рынке, особенно в свете последних новостей об Алексее Навальном", — считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.
Свадьба чемпиона мира по борьбе Заурбека Сидакова во Владикавказе завершилась скандалом.