Почему российский рубль продолжает падать

Курс российского рубля продолжает снижение. А эксперты продолжают прогнозировать и находить объяснения происходящему. Среди причин падения — события в Белоруссии, протесты в Хабаровске, выборы будущего президента Соединенных Штатов и ситуация с Алексеем Навальным.