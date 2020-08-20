В Анапе московскому застройщику не дали построить микрорайон у моря

Московской компании-застройщику УК "Юг" не разрешили возведение высотного жилого комплекса "Акварель" в Анапе.

"Василий Швец 18 августа подписал постановление "Об отмене разрешения на строительство от 27 декабря 2016 года", выданное в отношении объекта в Анапе по улице Омелькова, 2В". Судьба территории в водоохранной зоне Черного моря, где планировалось возвести 24 многоэтажки, будет решаться при корректировке генплана Анапы", — говорится в материалах пресс-службы города-курорта.

В сообщении отмечается, что постановление от 2016 года шло вопреки федеральному законодательству о строительстве жилых объектов в прибрежной полосе — в 500-метровой зоне от моря.