Московской компании-застройщику УК "Юг" не разрешили возведение высотного жилого комплекса "Акварель" в Анапе.
"Василий Швец 18 августа подписал постановление "Об отмене разрешения на строительство от 27 декабря 2016 года", выданное в отношении объекта в Анапе по улице Омелькова, 2В". Судьба территории в водоохранной зоне Черного моря, где планировалось возвести 24 многоэтажки, будет решаться при корректировке генплана Анапы", — говорится в материалах пресс-службы города-курорта.
В сообщении отмечается, что постановление от 2016 года шло вопреки федеральному законодательству о строительстве жилых объектов в прибрежной полосе — в 500-метровой зоне от моря.
"Конечно, мы будем опираться на мнение жителей, которые сегодня просят сделать на месте потенциальной застройки зону рекреации. Кроме того, мы должны в целом детально проанализировать все возможности стройки у моря. В крае есть закон — нельзя строить жилые комплексы в 500-метровой зоне вдоль моря. Его обязаны соблюдать все. Такую задачу ставит губернатор Кубани", — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности главы Анапы Василия Швеца.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.