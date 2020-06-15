План по ипотеке в России могут перевыполнить

Почти 170 тысяч заявок на получение льготной ипотеки подали россияне. Свыше 40 тысяч из них получили одобрение и приобрели недвижимость.

Об этом на совещании при президенте России рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Это около 100 миллиардов рублей. Все деньги пришли в экономику и оживили стройку страны. Сегодня эта мера позволяет с уверенностью говорить, что мы в рамках нацпроекта показатель по ипотеке точно перевыполним", — отметил вице-премьер, говоря о национальном проекте "Жилье и городская среда".

Россияне приобретают не только готовое жилье, но и уверенно вступают в долевое строительство. Сейчас в стране возводится больше 1 миллиона квадратных метров жилья для дольщиков. Росту показателей способствовало выделение 30 миллиардов рублей, которые получил Фонд защиты прав дольщиков. Это стало одной из мер поддержки населения и строительной отрасли в кризисное время. Выделенная сумма поможет достроить около 115 домов.

"Примерно 11 миллиардов выделили регионы. Сегодня мы запустили в проектирование и строительство около одного миллиона квадратных метров жилья. Более того, на совещаниях мы рассмотрели 229 домов в 20 регионах. Все губернаторы лично занимаются этим вопросом в штабном режиме. Идет в хорошем смысле слова соревнование, чтобы получить эти деньги для того, чтобы максимальное количество проблем решить в регионах", — пояснил вице-премьер.

По словам Марата Хуснуллина, в этом году ключи от нового жилья получат около 40 тысяч обманутых дольщиков.