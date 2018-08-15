Эрдоган дал Трампу пощечину огромными пошлинами

В Турции увеличили размер пошлин на более 20 видов товаров, импортируемых из США. Среди них — табак, алкоголь и автомобили.

Соответствующий указ подписал президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом пишет ТАСС.

Так, на алкогольные напитки пошлины были повышены на 140%, на легковые автомобили — на 120%, на табак — на 60%, на косметические изделия — на 60%, на рис — на 50%, на каменный уголь — на 13,7%.

Объясняя происходящее, вице-президент Турции Фуат Октай уточнил (на своей странице в "Твиттере"), что это произошло "в ответ на сознательные атаки администрации США на экономику Турции".

Напомним, что 10 августа американский президент Дональд Трамп утвердил в отношении Турции повышение вдвое пошлин на сталь (до 50%) и алюминий (до 20%). Также Трамп отметил, что в настоящий момент отношения Вашингтона с Анкарой "не очень хорошие".

Как ранее писала "Правда.Ру", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через The New York Times предупредил Вашингтон о готовности Анкары к поиску новых друзей и союзников, если США не пересмотрят свою политику в отношении Турции.

По словам автора издания, "американцы не только ввели персональные санкции в отношении двух министров правительства Турции, грубо вмешавшись во внутренние дела страны, но и объявили о пошлинах на группу турецких товаров. Попутно обвалили и турецкую лиру до исторического минимума".

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