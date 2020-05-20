Информационный портал "360 градусов" сообщил о том, что в подмосковной Истре разрабатывают проект по строительству предприятия, которое будет производить оборудование для сортировки и переработки отходов. Для этих целей уже куплен земельный участок площадью 1,9 гектара.
"Мы привлекли инвестора на территорию региона для работы над новым проектом. Благодаря размещению собственных производственных мощностей в Подмосковье предприятие создаст новые рабочие места. Кроме этого, компании удастся удешевить стоимость производимого оборудования и повысить долю импортозамещающего оборудования, входящего в состав мусоросортировочных комплексов, производимых компанией, с 70 до 90%", — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
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