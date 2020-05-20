В Истре будет запущено производство оборудования для утилизации отходов

Информационный портал "360 градусов" сообщил о том, что в подмосковной Истре разрабатывают проект по строительству предприятия, которое будет производить оборудование для сортировки и переработки отходов. Для этих целей уже куплен земельный участок площадью 1,9 гектара.