Глава Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что в настоящее время безработица проходит довольно мягко, но прогнозы об увеличении числа безработных в два раза начинают сбываться.

"Пока безработица растет мягко по тем цифрам, которые есть, но это все обнажится, когда мы будем выходить уже на период подведения итогов этой стрессовой ситуации. Я думаю, что примерная оценка, которая была здесь произнесена, что вдвое увеличится безработица, она примерно соответствует действительности — к этому надо готовиться", — сказал он на круглом столе "Трудовые отношения в период пандемии: решение проблем и новые подходы".