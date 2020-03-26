Россияне не хотят платить по кредитам из-за пандемии

Пандемия коронавируса COVID-19 и меры карантина, введенные в РФ и других государствах, становятся аргументами для должников, с которыми работают коллекторы и которые хотят перенести выплаты по кредитам.

Но, согласно оценкам Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), в настоящее время такого рода случаи являются единичными. Так, на причины, обусловленные коронавирусной инфекцией, приходится меньше 1% от всех отказов в погашении задолженностей, передает РБК.

Такого рода обращения заемщиков по поводу невозможности обслуживать кредиты отмечают и в банках: даже добросовестные клиенты начали ссылаться на ситуацию с пандемией, пояснили в Райффайзенбанке и Росбанке.