Эксперты резко ухудшили прогноз по экономике РФ

Эксперты Международного рейтингового агентства Moodyʼs скорректировали в сторону значительного понижения прогноз роста ВВП России в текущем году.

Так, экономисты агентства прогнозируют, что стоимость нефти Brent теперь будет находиться приблизительно на 30% ниже прошлого прогноза. В Moodyʼs ожидают замедления роста экономики в России до 0,5% в 2020-м году в сравнении с прогнозом в 1,5%, обнародованным в феврале (до начала эпидемии коронавируса).

Это отражает пониженный уровень внешнего спроса и падение покупательской способности граждан. Бюджет, очевидно, зафиксирует некоторый дефицит, при том как ранее экспертами агентства ожидался профицит в 1,5% ВВП в этом году.