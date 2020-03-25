Правительство России в текущем году выделит 1,4 миллиарда рублей Роспотребнадзору для разработки средств профилактики и выявления новой коронавирусной инфекции.
Распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, указывается на интернет-ресурсе правительства.
В документе говорится, что средства выделят из резервного фонда правительства. Также ведомству поручили осуществлять контроль над эффективностью использования денег и представить соответствующий отчет до 1 февраля будущего года.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.