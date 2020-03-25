Дефицит комплектующих останавливает автозаводы в России

Закрытие границ из-за пандемии коронавируса вызвало острую нехватку деталей и комплектующих для производства автомобилей на территории России.

Автопредприятия, которые столкнулись с невозможностью получать компоненты с европейских заводов, сообщают о приостановке работы.

В простой с 30 марта уходят

предприятия Volkswagen Group Rus, работающие в Калуге и Нижнем Новгороде,

завод "ПСМА Рус", который выпускает автомобили Peugeot, Citroen, Opel, Mitsubishi,

завод Volvo Trucks.

Пока речь идет о временной приостановке, сроком на 2 недели. Руководство предприятий гарантировало, что

"персонал будет получать зарплату согласно законодательству РФ и локальным нормативным актам компаний".

Отдельно отмечается, что остановка конвейеров не отразиться на российском рынке запчастей для автомобилей указанных марок.