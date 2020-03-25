Дефицит комплектующих останавливает автозаводы в России

Закрытие границ из-за пандемии коронавируса вызвало острую нехватку деталей и комплектующих для производства автомобилей на территории России.
Автопредприятия, которые столкнулись с невозможностью получать компоненты с европейских заводов, сообщают о приостановке работы.
В простой с 30 марта уходят
Пока речь идет о временной приостановке, сроком на 2 недели. Руководство предприятий гарантировало, что
"персонал будет получать зарплату согласно законодательству РФ и локальным нормативным актам компаний".
Отдельно отмечается, что остановка конвейеров не отразиться на российском рынке запчастей для автомобилей указанных марок.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.