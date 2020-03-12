Россию ждет будущее без бутылок

Производители безалкогольных напитков и минеральных вод прогнозируют, что в ближайшей перспективе в России могут свести к минимуму выпуск бутылок малого объема — как из стекла, так и из пластика.

Причина состоит в реформе механизма расширенной ответственности производителя (РОП), сообщают "Известия".

Ряд организаций считает, что в настоящее время уплачивает экологический сбор по нормативу 20% для пластиковых бутылок и 25% — для стеклянных. При этом у них есть возможность самим утилизировать упаковку.

Согласно новым правилам, которые должны начать действовать с 2021 года, такой возможности уже не будет. Производителей и импортеров обяжут передавать товары и упаковку на цели утилизации и уплачивать сбор, а норматив по нему поднимут со средних 15% — до 100%.