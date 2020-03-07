Жители России начали запасаться едой из-за паники

В феврале в России был отмечен резкий скачок спроса на долгопортящиеся продукты питания, а также товары первой необходимости. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на собственные источники. Издание утверждает, что люди начали делать запасы консерв, круп, макарон, мыла, туалетной бумаги и бытовой химии из-за паники вокруг коронавируса.

Эксперты утверждают, что россияне боятся того, что эпидемия коронавируса нового типа может нарушить работу крупных торговых сетей.