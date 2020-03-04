Киноиндустрия может потерять 5 млрд долларов из-за коронавируса

Мировая киноиндустрия из-за эпидемии коронавируса нового типа может лишиться до $5 млрд по причине отмены показов.

Так, сейчас в Китае все кинотеатры приостановили работу. В Южной Корее и Италии кассовые сборы существенно сократились. В Южной Корее за последние выходные продали на 80% меньше билетов, чем в аналогичный период времени в 2019-м. в Японии также значительно уменьшился уровень посещаемости, передает РИА "Новости".

Согласно оценкам экспертов, отрасль в целом может лишиться примерно $5 млрд в текущих обстоятельствах и существенно больше, если сборы покажут падение и в других государствах.