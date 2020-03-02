Эксперт назвал способ преодолеть бедность в России

Если ввести прогрессивное налогообложение для граждан с доходом от 1 млн рублей в месяц, эта мера поможет преодолеть ситуативную бедность в РФ.

Этот и иные методы борьбы с бедностью в интервью изданию "Известия" озвучил ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов.

Он считает, что также следует доработать систему социальной поддержки не только для матерей-одиночек и многодетных семей, но и для всех семей, где растут дети.

"Во-первых, какая численность населения в стране, и что мы будем уметь делать, — это основной стратегический вопрос развития любого государства. Во-вторых, появление детей — это вопрос не только демографический, он касается социального самочувствия людей", — пояснил Кузьминов.

Эксперт добавил, что создание комфортных условий для рождения и воспитания детей в нашей стране — критически важная задача.