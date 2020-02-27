Пакистан вернул России долг времен Советского Союза

Пакистан вернул РФ долг эпохи СССР в сумме 93,5 миллиона долларов, после этого у государств не осталось взаимных обязательств в финансовом плане. Эти сведения подтвердил российский Минфин.

Отмечается, что представители стран подписали соглашение о выплате этих средств в декабре 2019-го года. В Пакистане считают, что соглашение даст импульс развитию двухсторонних отношений и приведет к притоку новых объемных инвестиций из нашей страны.

Долг возник в результате экспортно-импортных операций, проводимых государствами в 1980-х годах. Средства лежали заблокированными на счетах России в Национальном банке Пакистана.