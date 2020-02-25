Руководитель Минстроя Владимир Якушев изыскал резервы для реновации в регионах России.
Он полагает, что в понятие реновации жилого фонда может вкладываться более широкий смысл, который включает развитие промзон в РФ.
"Эти территории могли бы выступить отличной возможностью для возведения жилых домов", — пояснил Якушев в Совете Федерации.
При этом Якушев рассказал о планах министерства вернуться к закону о комплексном развитии территорий. В частности, предлагается прописать в документе способы изъятия промышленных площадок.
Кроме всего, по мнению министра, "говорить об объемной реновации за счет средств бюджета сегодня крайне трудно для всех регионов страны".
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.