Глава Минстроя назвал резервы для реновации в РФ

Руководитель Минстроя Владимир Якушев изыскал резервы для реновации в регионах России.

Он полагает, что в понятие реновации жилого фонда может вкладываться более широкий смысл, который включает развитие промзон в РФ.

"Эти территории могли бы выступить отличной возможностью для возведения жилых домов", — пояснил Якушев в Совете Федерации.

При этом Якушев рассказал о планах министерства вернуться к закону о комплексном развитии территорий. В частности, предлагается прописать в документе способы изъятия промышленных площадок.

Кроме всего, по мнению министра, "говорить об объемной реновации за счет средств бюджета сегодня крайне трудно для всех регионов страны".