Росконтроль обнаружил опасный миндаль в магазинах России

Специалисты Экспертного центра Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" провели исследование миндаля, продаваемого в магазинах, и нашли в ряде образцов плесень.

Всего эксперты проверили миндаль пяти торговых марок: "Дары природы", Nature Foods, Fine Life, Aro и Globus. Они выявили, что по таким показателям, как вкус и запах продукты всех марок имеют отличные показатели. Но анализы обнаружили, что в миндале Fine Life и Aro содержание плесени выше, чем это допустимо.

По словам специалистов, некоторые виды плесневых грибов вырабатывают специфические токсины, содержание которых в пище грозит серьезными проблемами здоровью человека. По этой причине продукты Fine Life и Aro оказались в черном списке "Росконтроля".

Специалисты отметили, что миндаль торговых марок "Дары природы", Nature Foods и Globus является безопасным для человека, обладает высоким качеством и может быть рекомендован к покупке.