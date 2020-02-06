В 113 миллионов евро обошлось в прошлом году строительство "Северного потока — 2" австрийской компании OMV. Такие данные приведены в отчетных документах за прошлый год.
Сейчас Датское энергетическое агентство обсуждает с Nord Stream 2 AG варианты завершения строительства газопровода. Необходимо внести дополнения в разрешение на прокладку труб. Если это будет сделано, оставшуюся часть работы выполнять российские суда. Об этом заявил глава пресс-службы ведомства Туре Фалбе-Хансен.
Напомним, что в декабре США ввел санкции против строящегося газопровода, после чего шведская компания Allseas прекратила укладку труб в Баренцевом море.
Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.