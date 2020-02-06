«Северный поток – 2» обошелся австрийской OMV в 113 млн евро

В 113 миллионов евро обошлось в прошлом году строительство "Северного потока — 2" австрийской компании OMV. Такие данные приведены в отчетных документах за прошлый год.

Сейчас Датское энергетическое агентство обсуждает с Nord Stream 2 AG варианты завершения строительства газопровода. Необходимо внести дополнения в разрешение на прокладку труб. Если это будет сделано, оставшуюся часть работы выполнять российские суда. Об этом заявил глава пресс-службы ведомства Туре Фалбе-Хансен.

Напомним, что в декабре США ввел санкции против строящегося газопровода, после чего шведская компания Allseas прекратила укладку труб в Баренцевом море.