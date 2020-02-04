Совет директоров "Почты России" назначил генеральным директором компании бывшего вице-премьера Максима Акимова.
Как сообщает РИА "Новости", Николай Подгузов, который руководил "Почтой России" с 2017 года, станет первым заместителем генерального директора.
Также отмечается, что Акимов вышел из состава совета директоров, поскольку, согласно уставу "Почты России", генеральному директору нельзя одновременно являться его председателем.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.