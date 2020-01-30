Минэкономразвития сообщило, что в 2019 году экономика России выросла на 1,4%.
В комментарии специально для "Правды.Ру" ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Иванович Масленников дал прогноз, что будет с экономикой страны в текущем году.
По его словам, экономика России замедляется. Эксперт напомнил, что в 2018 году ее рост составил 2,3%.
Масленников пояснил, что большую роль для экономического роста играют частные инвестиции, а этот показатель для РФ оказался неудовлетворительным по итогам ушедшего года. Также экономист обратил внимание на такой негативный фактор, как падение заработной платы:
"А темп роста заработной платы в 2019 году в России замедлился. Если в 2018-м показатель был немногим выше 7%, то в прошлом — всего 2,5%. И это тоже является неблагоприятным явлением, сдерживающим экономический рост", — пояснил эксперт.
В итоге Масленников дал умеренный прогноз по росту экономики России в этом году. Он считает, что показатель по результатам 2020-го может составить до 1,9% или меньше.
"Все будет зависеть от того, как Правительство сможет эффективно администрировать финансовые потоки, связанные с национальными проектами. Пока 1,5 года у нас из этого ничего хорошего не получалось, в сущности национальные проекты в реальной жизни и не исполнялись", — заключил эксперт.
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