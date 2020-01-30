В мире ожидается дефицит вина из-за потепления

Вино оказалось под угрозой исчезновения по причине глобального потепления. Если температура воздуха станет больше на 2 градуса Цельсия, то количество пригодных для виноделия областей уменьшится на 56%, а при потеплении на 4 градуса 85% таких земель станут неподходящими для культивации винограда.

Такие данные приводятся в исследовании Колумбийского университета, размещенные в материале издания PNAS.

По словам ученых, потепление способно погубить особенно нежные сорта винограда, а в плодах тех, что его перенесут, существенно повысится содержание сахара. Градус изготовленных из них вин будет крайне высоким, они станут креплеными. Это больше всего ударит по компаниям-производителям дорогостоящих вин, градус, вкус и консистенция которых сохраняются с особой тщательностью.