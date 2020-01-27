Профицит торгового баланса России уменьшился

По итогам прошлого года в России сократилось положительное сальдо торгового баланса, представляющее собой разницу между экспортом и импортом. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

Так, в IV квартале текущего года профицит счета текущих операций уменьшился более чем в два раза. Этот показатель достиг 16 миллиардов американский долларов, что на 22 миллиарда долларов меньше, чем в том же периоде 2018 года. Причиной этому выступило падение цен на ключевые товары российского экспорта, главным образом энергетические ресурсы, сообщили аналитики Банка России.

В целом по результатам 2019 года профицит счета текущих операций составил 71 миллиардов долларов, уменьшившись на 43 миллиарда долларов. Это случилось преимущественно благодаря сокращению положительного сальдо торгового баланса. Кроме этого, влияние оказало также расширение дефицита баланса инвестдоходов благодаря росту выплат дивидендов российскими компаниями своим инвесторам — в частности, зарубежным.