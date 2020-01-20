Дерипаска поедет в Давос на Всемирный экономический форум

Согласно официальной программе Всемирного экономического форума, который ежегодно проходит в Давосе, в нем примет участие российские бизнесмен Олег Дерипаска. Он станет участником сессии "Глобальное влияние климатической стратегии России".

О том, что Дерипаска примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в качестве основателя фонда "Вольное дело" он сообщил сам в своем Telegram-канале. Подлинность информации подтвердила представитель бизнесмена.