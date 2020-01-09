Конфликт на Ближнем Востоке представляет выгоду для США. Америке это нужно для того, чтобы сократить размер долларового пузыря в своей экономике. Об этом журналистам рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Чем выгодно штатам ухудшение обстановки — ростом цен на нефть, ударом по Китаю. Но продолжительный (рост цен) невыгоден, потребители бензина в самой Америке будут проявлять недовольство", — пояснил Жириновский.
Также он убежден, что ухудшение обстановки увеличит заказ на американское вооружение. Это означает, что военным предприятиям США добавится работы.
Бывший заместитель министра Украины по вопросам "оккупированных территорий" Георгий Тука сообщил, что Владимиру Зеленскому помог покинуть Оман Владимир Путин.