Жириновский: Америке выгоден конфликт на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке представляет выгоду для США. Америке это нужно для того, чтобы сократить размер долларового пузыря в своей экономике. Об этом журналистам рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Чем выгодно штатам ухудшение обстановки — ростом цен на нефть, ударом по Китаю. Но продолжительный (рост цен) невыгоден, потребители бензина в самой Америке будут проявлять недовольство", — пояснил Жириновский.

Также он убежден, что ухудшение обстановки увеличит заказ на американское вооружение. Это означает, что военным предприятиям США добавится работы.