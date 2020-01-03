Белоруссия остановила поставки нефти за пределы страны

Белоруссия временно остановила вывод нефтепродуктов за пределы страны.

В концерне подтвердили, что в связи с тем, что Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию, экспорт нефтепродуктов приостановлен. Также там отметили, что в Белоруссии нет риска дефицита дефицита моторного топлива: его позволят избежать имеющиеся в наличии запасы нефти нефтеперерабатывающих заводов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ.