РФ прекратила поставки нефти в Белоруссию

С 1 января РФ прекратила подачу нефти в Белоруссию для заводов ОАО "Нафтан" и Мозырский.

Представитель нефтеперерабатывающего завода заявил, что оба завода работают на остатках нефти, накопленной в конце прошлого месяца.

Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены

Представить другого НПЗ подтвердил факт отсутствия контрактов.

Ранее "Правда.Ру писала о том, что Белоруссия перейдет на поставки нефти по железной дороге.