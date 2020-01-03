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Источник Правда.Ру

РФ прекратила поставки нефти в Белоруссию

Экономика » Сырье » Нефть

С  1 января РФ прекратила подачу нефти в Белоруссию для заводов ОАО "Нафтан" и Мозырский.

Представитель нефтеперерабатывающего завода заявил, что оба завода работают на остатках нефти, накопленной в конце прошлого месяца.

Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены

Представить другого НПЗ подтвердил факт отсутствия контрактов.

Ранее "Правда.Ру писала о том, что Белоруссия перейдет на поставки нефти по железной дороге.

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