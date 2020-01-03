С 1 января РФ прекратила подачу нефти в Белоруссию для заводов ОАО "Нафтан" и Мозырский.
Представитель нефтеперерабатывающего завода заявил, что оба завода работают на остатках нефти, накопленной в конце прошлого месяца.
Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены
Представить другого НПЗ подтвердил факт отсутствия контрактов.
Ранее "Правда.Ру писала о том, что Белоруссия перейдет на поставки нефти по железной дороге.
Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.