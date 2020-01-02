В России выросли цены на мясо и молоко

В прошлом году стоимость молока-сырья увеличилась на 9% и, как результат, выросла цена на готовую продукцию. Речь идет о питьевом молоке, подорожавшем за год на 7%, кефире, ряженке, твороге — на 6 %, йогурте — на 8%, сметане на 7%, мороженом — на 9%, полутвердых сырах на 10%, сливочном масле — на 11%.

Об этом изданию Газета.Ru рассказала заместитель председателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК, руководитель "Petrova 5 Consulting" Марина Петрова.

Она также дала прогноз, что в 2020-м году следует ожидать дальнейшего роста цен на молочную продукцию.