Совфед одобрил закон о повышении МРОТ

Совет Федерации одобрил законопроект, которым устанавливается минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января будущего года в сумме 12,13 тысяч рублей в месяц. Как передает РБК, в настоящее время размер МРОТ равен 11,28 тысячам рублей. В результате, величина показателя повысится почти на 7,5%.

Как повышение МРОТ скажется на зарплатах?

Как отметила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, увеличение МРОТ приведет к росту зарплаты более трех миллионов сотрудников организаций, причем половина из которых работает в государственных и муниципальных учреждениях.

Кроме этого, вице-спикер рассказала, что повышение МРОТ вызовет рост разных социальных выплат, в частности окажет влияние на оплату больничного, а также сумму пособий по беременности и по уходу за ребенком. В ряде регионов страны, пояснила Карелова, МРОТ будет выше установленной суммы за счет повышающих коэффициентов и надбавок к заработным платам для проживающих в дальневосточном регионе и на северных территориях РФ.