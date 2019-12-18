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Фигурант Forbes: 25 миллионов бездельников спокойно можно сократить

Экономика

Крупный бизнесмен, фигурант списка Forbes, пожелавший остаться неизвестным, уверен, что примерно 25 миллионов человек в России на рабочих местах "занимаются ничем", выполняют "ненужную" работу.

Об интервью с неназванным олигархом написала сегодня КП.

"В России сейчас работающих более 70 миллионов. Кто-то официально, кто-то нет. И если сократить хотя бы 25 миллионов, этого экономика даже не заметит. Я проверил это на собственной компании — за 15 лет ее существования уволены были четверо из каждых пяти сотрудников", —

— цитирует своего собеседника КП.

Такая позиция бизнесмена идет вразрез со статистикой, которая утверждает — компании в России испытывают кадровый голод. И готовы бороться с проблемой путем повышения зарплат.

Так откуда же "лишние" работники и какую работу можно считать "ненужной"? Ну кроме, пожалуй, чересчур раздутых штатов чиновников, которых, по словам министра труда Антона Силуанова, начнут сокращать уже в 2020.

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