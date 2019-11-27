Росстат: предприятия в России задыхаются от кадрового голода

Российские компании начинают задыхаться от кадрового голода. По данным Росстата в конце 2 квартала текущего года незанятыми были 1,1 миллиона рабочих мест. Таких цифр, отмечают статистики ведомства, не было с 2016 года.

Крупнейшие агрегаторы вакансий Hh. ru и Работа. ру тоже отмечают повышение спроса на работников в самых разных отраслях.

Для сравнения: на HeadHunter в 2016 году было размещено 344 тыс. вакансий, в 2017 — 398 тысяч, в 2018 — 559 000. В 2019 году это число выросло на 18%. И, как отмечает Мария Игнатова, руководитель исследовательской группы, рост продолжается.

Специалисты кадровых служб видят 2 причины происходящего: первая — в стране резко сократилось "экономически активное население" и вторая — стали активно развиваться новые проекты, отчасти из-за того, что люди стали больше "работать на себя".

Сложившаяся на рынке труда ситуация кадрового голода может стать мощным стимулом роста зарплат, считают эксперты.

Парадокс, однако, в том, что одновременно с этим, как рассказывала не далее, как вчера "Правда.ру", в 60 регионах страны отмечен уровень роста безработицы.