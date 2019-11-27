В России с будущего года начнут сокращать количество чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов выразил мнение, что сокращение числа государственных чиновников, которое правительство планирует начать со следующего года, поможет повысить производительность госсектора.

Как отметил министр финансов, его ведомство внесло инициативу сократить количество госслужащих, чтобы производительность труда в государственном секторе стала более высокой. И это предложение было принято руководством страны.

Первый вице-премьер отмечает, что Министерство финансов Российской Федерации видит потенциал сокращения числа государственных служащих, благодаря передаче части задач федеральных органов исполнительной власти на аутсорсинг.

По информации главы "Сбербанка" Германа Грефа, количество государственных чиновников в Российской Федерации практически удвоилось за 17 лет. В 2002 году их было более одного миллиона, теперь насчитывается более двух миллионов человек.