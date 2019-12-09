Бизнес в России готов бороться за кадры повышением зарплат

Специалисты сервисов — агрегаторов вакансий, ранее предупреждавшие о том, что в России начался "кадровый голод", пришли к выводу, что российские компании готовы в борьбе за сотрудников пойти на крайнюю меру — начать повышать зарплаты.

По данным сайта "Работа.ру", в 2020 году сотрудники 25% компаний станут получать больше.

"Для работодателей становится очевидным то, что поиск и наем новых работников намного дороже, чем материальная мотивация и удержание персонала", ‎- говорит Александр Вертерков, замгендиректора "Работа.ру".

Напомним, что, как писала "Правда.ру", по данным Росстата, во 2 квартале 2019 года 1,1 миллиона рабочих мест в России были вакантными. Из-за отсутствия кадров в ЯНАО даже разработали весьма заманчивую систему стимулирования сотрудников бюджетных организаций.