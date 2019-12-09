Контракты почти на 3 млн рублей заключили на бирже Туркмении

За недельный период на торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении зарубежные и местные бизнесмены заключили с туркменскими компаниями 52 контракта. Общая сумма сделок достигла $46 млн 772 тысячи (2 млрд 980 млн рублей).

Отмечается, что особо интересовались продукцией Туркмении бизнесмены из таких стран, как Россия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Афганистан, Британия, ОАЭ, Америка и Турции.

Иностранные предприниматели согласились купить дизельное топливо, вакуумный газойль, нефтяной битум, хлопковые отходы, продукцию из корня солодки и многое другое.