ЕС выделит более 3 млрд евро на создание аккумуляторов

Европейская комиссия (ЕС) утвердила предоставление 3-х млрд 200 млн евро государствам, входящим в содружество, на цели исследования инноваций в сфере аккумуляторных технологий. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщило Reuters.

По информации журналистов, поддержку получат 7 стран ЕС. Речь идет о Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Польше, Швеции.

"Выпуск аккумуляторов в Европе представляет стратегический интерес для нашего общества и нашей экономики как для чистой энергетики, так и для создания новых рабочих мест", — заявила Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Ожидается, что инвестиции будут выделены в полном объеме к 2031-му году. Кроме этого, могут быть получены получение 5 миллиардов частных вложений.