Сразу два олигарха не смогли купить с аукциона крупный актив РЖД

Конкурс по приватизации ЖД - оператора «Трансконтейнер», являющегося крупным активом РЖД, закончился поражением сразу двух российских олигархов - Романа Абрамовича и Владимира Лисина.

Владельцем «лакомого кусочка» стал Сергей Шишкарев, владелец ГК «Дело».

Как сообщает «ВТБ-Капитал», организатор торгов, на вчерашнем аукционе 50% + 2 акции «Транскотейнера», которые продавала «дочка» компании РЖД за 36,16 млрд рублей были проданы за 60,3 миллиарда компании „Дело-центр" Сергея Шишкарева.

Всего же, как говорится в опубликованном пресс-релизе, претендентов было три: «Енисей Капитал», Романа Абрамовича и Александра Абрамова и Первая грузовая компания, принадлежащая Владимиру Лисину.

Аукцион продолжался примерно 45 минут. Было сделано 150 «шагов». Представители компании Лисина вышли из борьбы после 3 шага, посчитав «конечную цену этого актива экономически нецелесообразной» (цитата РБК). А вот тот факт, что «сдастся» Абрамович, финансовых экспертов немало удивил. Ведь у него на данный момент достаточно свободных средств от продажи части акций «Норильского никеля» и Evraz. Однако, как пояснил представитель олигарха, «покупать новый актив любой ценой «Енисей Капитал» не был готов».

Напомним, что несколько дней назад в прессу просочились слухи о том, что, якобы Роман Абрамович планирует продавать принадлежащий ему ФК «Челси». Подробнее об этом - в материале «Правда.ру».