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Источник Правда.Ру

В "Челси" прокомментировали слухи о возможной продаже клуба Абрамовичем

Спорт » Командные виды » Футбол

Президент "Челси" Брюс Бак назвал слухи о продаже клуба другому владельцу необоснованными. Британские таблоиды на протяжении последнего года несколько раз писали о решении российского бизнесмена расстаться с активами лондонской команды.

По словам Бака, Абрамович участвует в жизни клуба на прежнем уровне. Он взаимодействует с командой через Марину Грановскую, которая занимает должность директора.

"Насколько мне известно, слухи абсолютно не соответствуют действительности. Я никогда не слышал от Абрамовича слов вроде "Давайте подготовимся к продаже". Из-за политической ситуации некоторые люди думают, что смогут выгодно приобрести "Челси". К нам обращаются насчет возможной сделки, но нам нечего ответить этим людям.

Он говорит с Грановской каждый день по несколько раз. Марина занимается этим семь или восемь лет, в этом аспекте также не произошло никаких изменений", — приводит слова Бака The Guardian.

Темы футбол фк челси роман абрамович
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