Россиянам продают под видом отечественной черной икры продукт из КНР

Россия продолжает утрачивать свои позиции на рынке осетровой икры. В настоящее время один из самых любимых деликатесов у россиян выгоднее производить в КНР, Европе или Латинской Америке.

Представители Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) объясняют сокращение объемов производства с широко распространившимся браконьерством в конце 20 века.

В 2015 году в РФ ввели запрет на добычу черной икры в природных водоемах. Но до ждать восстановления отрасли еще очень долго. По сведениям Росрыболовства, в 2018-м году Россия получила только 32 тонны осетровой икры. При этом ВАРПЭ заявила о 43,9 тонны, из которых меньше 8% (7,8 тонны) вывезли на экспорт.

Сейчас запасы осетра у нас в стране поддерживаются через искусственное воспроизводство. В 1990–2000 годах посадочный материал из РФ вывезли в Латинскую Америку, европейские страны и КНР. В том числе, китайские производители осуществили масштабную работу по гибридизации и адаптации этого семейства рыб к своим условиям и превратились в главного поставщика деликатесного продукта в мире.