Мошенники украли с карты жительницы Якутии более 24 тыс. рублей

34-летняя жительница Нерюнгри (Якутия) обратилась в полицию с заявлением, когда поняла, что стала жертвой преступников. Она рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся работником банка.

Звонивший пояснил, что с помощью ее кредитки кто-то хотел осуществить покупку на сумму 15 000 рублей в магазине бытовой техники, и, вероятнее всего, это преступники. Женщина засомневалась в правдивости его слов, поскольку ей показалось странным, что человек, представившийся сотрудником финансовой организации, неправильно произнес его название.

Тогда потерпевшая напрямую спросила у звонившего, не мошенники ли они, на что, разумеется, получила ответ, что это не так. Мужчина с убедительностью и настойчивостью уверял, что злоумышленники хотят похитить средства с ее карты, и попросил "для предотвращения мошеннических действий" назвать код, который ей поступит на телефон.

В результате, якутчанка поверила мошенникам и предоставила им доступ к денежным средствам, которые были у нее на карте. Всего она потеряла 24 500 рублей.

При этом потерпевшая пояснила сотрудникам полиции, что ей было известно о такого рода мошенничествах, но на этот раз она не проявила должную осторожность и попалась на уловки преступников.