ЦБ: нелегальный рынок кредитования в Петербурге рекордно вырос

Центробанк обнаружил на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО) 205 "черных кредиторов". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России.

За весь прошлый год в СЗФО их выявили всего 120. "Черными кредиторами" регулятор называет компании или индивидуальных предпринимателей, которые незаконно предоставляют займы частным лицам. Экономисты связали рост "черного кредитования" с жесткими мерами самого ЦБ РФ.

В лидерах по числу нелегальных кредиторов оказалась Архангельская область (54 случая), далее расположились Санкт-Петербург и Вологодская область (по 37), Калининградская область (21) и Карелия (14), передает РБК. В соответствии с данными Центробанка, в 2019-м году на Северо-Западе выросла численность организаций с признаками финансовых пирамид.

В текущем году Банк России выявил два десятка таких компаний — 13 из них располагались в Санкт-Петербурге, 5 — в Калининградской области и 2 — в Архангельской. В 2018-м году по всему СЗФО такого рода организаций насчитывалось четыре.