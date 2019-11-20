ПФР рассказал о пенсиях для безработных

В процессе формирований пенсий в Пенсионном фонде России (ПФР) не исключают из страхового стажа периоды, в течение которых гражданин не может трудоустроиться по объективным причинам. Речь идет о службе в армии, декретном отпуске или официальной регистрации в качестве безработного.

Как напомнили представители ПФР, к другим периодам, которые также не исключаются из страхового стажа, относятся: периоды ухода за инвалидами первой группы или лицами старше 80 лет, официально оформленной безработица, переезда либо переселения по причине работы в другом городе.

В ПФР пояснили, что данные периоды － нестраховые, они добавляют к страховому стажу некоторые этапы жизни, когда гражданин не отчислял страховые взносы в пенсионную систему. Фондом эти периоды включаются в страховой стаж, если до и после них человек трудился и уплачивал взносы из заработной платы. В связи с этим, стаж не может рассчитываться исключительно из нестраховых периодов.

Также подчеркивается, что коэффициент за календарный год для всех нестраховых периодов равняется 1,8. Показатель учитывают при установлении размера пенсионной выплаты.