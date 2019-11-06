Миллер раскрыл условие заключения контракта по транзиту газа в Европу

Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал об условиях, которые были поставлены европейской стороне, для заключения нового договора на транзит газа через Украину. Принципиальным вопросом для "Газпрома" является урегулирование судебных споров с "Нафтогазом". Миллер настаивает на взаимном отказе от претензий.

В среду, 6 ноября, Алексей Миллер провел встречу с уполномоченным федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее и озвучил ему свою позицию.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев утверждал, что российская сторона хочет, чтобы власти Украины простили "Газпрому" долги на сумму более 22 миллиардов долларов. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что в случае уступок со стороны "Нафтогаза" "Газпром" готов сделать встречные шаги "на сопоставимые суммы".